HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Doğukan S.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçtaki Adil K. yaralanırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde kırsal Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. Doğukan S.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobildeki Adil K. yaralandı. Araç ise kullanılmaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adil K. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Adil K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
2 aylık bebeği açlıktan öldürdüler! Annesinden pes dedirten ifade: "Yemek yemiyordu, uyuduğunu düşündüm"2 aylık bebeği açlıktan öldürdüler! Annesinden pes dedirten ifade: "Yemek yemiyordu, uyuduğunu düşündüm"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.