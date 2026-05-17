Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ali Bilensir idaresindeki motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde B.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Bilensir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada Ali Bilensir'in Bursa'da faaliyet gösteren 16 Riders Motosiklet Kulübü'nün başkanı olduğu, Orhaneli ilçesindeki Karagöz Festival Alanı'nda düzenlenen "Motobol Bursa 2026 Yaza Merhaba Etkinliği"ne katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

