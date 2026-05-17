Otoyolda dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi ile Tekirdağ’ın Ergene ilçeleri arasında otoyolda meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen diğer kazada otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bölgede yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, otoyol jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

