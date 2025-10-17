Bursa'da polisin huzur ve güven uygulamaları devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini temin etmek ve suçla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Trafik Denetleme şube müdürlüklerinin katılımıyla, sabit ve hareketli yol uygulamaları, gerçekleştirdi. Gece yarısı durdurulan şüpheli araçlar didik didik aranırken araç içerisindeki kişilerin de kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araç sürücülerine de alkol metre üfletildi. Uygulamaların vatandaşların güveni için aralıksız devam edeceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır