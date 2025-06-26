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Bursa'da restorasyonu tamamlanan Özlüce Camisi yarın ibadete açılacak

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Bursa'da restorasyonu tamamlanan Özlüce Camisi yarın ibadete açılacak

Özlüce Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele sonrası camiye dönüştürüldü.

Uzun yıllar hizmet veren caminin, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023'te restorasyonu başlatıldı.

Doğu-batı doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen plana sahip yapının bir yandan gelişmiş inşaat teknikleriyle mukavemeti artırılırken, diğer yandan da inşa edildiği dönemin mimari üslubuna, özgün tasarımına sadık kalındı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü restorasyon projesiyle Özlüce Camisi, gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cami
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