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  4. Bursa’da servis aracı bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bursa’da servis aracı bariyerlere çarptı: 6 yaralı

01.04.2025 14:19
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İstanbul Yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Bursa’da servis aracı bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, İstanbul Yolu üzerindeki Osmangazi ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis aracı, bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, araçtaki 6 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere sevk etti. Kazanın ardından, Bursa-İstanbul yolu üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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