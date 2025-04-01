Bursa’da servis aracı bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, İstanbul Yolu üzerindeki Osmangazi ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis aracı, bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, araçtaki 6 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere sevk etti. Kazanın ardından, Bursa-İstanbul yolu üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır