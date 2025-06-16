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Bursa’da "Şok ev" operasyonu...7 kaçak göçmen yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde "Şok ev" operasyonu düzenledi, 7 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa’da "Şok ev" operasyonu...7 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’da yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış kimliksiz yabancı uyruklu şahısların, ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi. Bu çerçevede, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde "şok ev" olarak tabir edilen yere operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik ibraz edemeyen ve yabancı uyruklu olduğunu beyan eden biri çocuk toplam 7 kişi muhafaza altına alındı. Şahısların, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiklerini ve Bursa’da çalışmak amacıyla bulunduklarını ifade ettikleri öğrenildi. Ayrıca, barındıkları daireye aylık 15 bin lira kira ödedikleri tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu daireyi kiraya veren kişinin C.O. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli C.O. hakkında adli işlemler sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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