Bursa'da şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız kaldığı apartmanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybetti

Olay, sabah 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8’inci kat balkonundan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından savcılık inceleme başlattı, Seher T.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seher T.’nin ölüm haberini alan yakın arkadaşları büyük üzüntü yaşadı ve olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

(İHA)