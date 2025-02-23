HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız kaldığı apartmanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız kaldığı apartmanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybetti

23.02.2025 11:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8’inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kızın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Seher T.’nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8’inci kat balkonundan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

AW398152_02

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AW398152_05

Olayın ardından savcılık inceleme başlattı, Seher T.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

AW398152_04

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seher T.’nin ölüm haberini alan yakın arkadaşları büyük üzüntü yaşadı ve olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

AW398152_03

Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

(İHA)

esut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!esut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!
İddialar art arda geliyor! Osman Gökçek'e yeni görevİddialar art arda geliyor! Osman Gökçek'e yeni görev
Anahtar Kelimeler:
Bursa apartman düşme genç kız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Acun Ilıcalı Survivor'a dönen ismi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı Survivor'a dönen ismi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Son dakika | Erdoğan kongre öncesi 60 bin kişiye seslendi! AK Parti'de büyük heyecan: "Yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz"

Son dakika | Erdoğan kongre öncesi 60 bin kişiye seslendi! AK Parti'de büyük heyecan: "Yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz"

YÖK, İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti?

YÖK, İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.