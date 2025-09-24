HABER

Bursa’da tarihi eser operasyonu: Roma ve Bizans objeleri ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje ve 60 santimetre uzunluğunda bir heykel ile el dedektörü ele geçirildi.

Metin Yamaner

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bugün düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 tarihi obje ile 60 santimetre uzunluğunda bir heykel ele geçirildi. Operasyonda ayrıca define aramalarında kullanılan bir el dedektörü bulundu. Tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

