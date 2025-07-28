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Bursa'da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç Etti

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi. 23 Temmuz'da Gürsu'da 43,1 derece ölçülen sıcaklık, vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteoroloji, cuma günü yağış beklendiğini duyurdu.

Bursa'da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç Etti

Türkiye, 23 Temmuz'da adeta bir fırına döndü. Ülkenin birçok şehrinde sıcaklık rekorları kırılırken, Bursa da bu kavurucu sıcaklardan nasibini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Havran ilçesinde sıcaklık 44 dereceye kadar yükseldi. Bursa'da ise Gürsu'da termometreler 43,1 dereceyi gösterdi.

Yıldırım'da 42,5, Karacabey, Kestel ve Orhangazi'de ise 42 derece ölçüldü. Bu değerler, Bursa'nın ortalama en yüksek sıcaklığı olan 32,7 derecenin oldukça üzerinde.

Bursa da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç Etti 1

Bursa'nın en sıcak gününü 13 Temmuz 2000'de 43,8 derece ile yaşadığı biliniyor. Ancak 23 Temmuz'daki sıcaklıklar, bu rekoru zorladı.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle artan nem oranı da vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcaklardan daha fazla etkilendi. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de sıcak havalara karşı çeşitli önlemler aldı. Şehrin farklı noktalarına su sebilleri yerleştirilirken, toplu taşıma araçlarında klima kullanımına özen gösterilmesi istendi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek dağıtımı da artırıldı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Bursa'da cuma günü yağış bekleniyor. Yağışın, sıcak havayı bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor. Ancak uzmanlar, yağışların ardından sıcaklıkların tekrar yükselme ihtimaline karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bursa da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç Etti 2

Bursa'da etkili olan kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, sıcak havaların etkisinden korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, cuma günü beklenen yağışın kısa süreli bir rahatlama sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede küresel ısınmanın etkileriyle mücadele etmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Bursa
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