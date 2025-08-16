HABER

Bursa’da ters yönden gelen otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi, Hakkı Bey Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Oğuzhan U. (41) yönetimindeki otomobil, ters yönden İnegöl Caddesi’ne çıkış yapınca, Gizem Ö. (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanın Nilüfer Ö. ile yaralı annesinin başında gözyaşı döken Gizem Ö. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü Oğuzhan U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

