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Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı

Bursa’da tarım işçilerini taşıyan panelvanın yol kenarında duran traktöre arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde Sanayi Simit Fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, simit almak için yol kenarında duran traktöre, aynı istikamette seyir halinde olan ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu panelvan arkadan çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

8 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 8’i yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı 1

Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı 2

Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı 3

Bursa’da trafik kazası! 10 yaralı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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