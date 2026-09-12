Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090'ıncı Sokak kesişiminde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen beton mikseri ile 1090'ıncı Sokak'tan caddeye çıkan otomobil çarpıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İTFAİYE ÇIKARDI

Otomobil, beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır