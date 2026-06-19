Bursa'da trafik kazası! Bariyerlere çarpan tankerin şoförü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Güneykestane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönünde Mustafa A.'nın kontrolünü yitirdiği bitkisel yağ yüklü tanker, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker şoförü Mustafa A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan tanker şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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