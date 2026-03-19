Bursa’da trafikte yol verme kavgası

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Aracından inen sürücü, kamyonete yönelerek saldırmaya başladı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan olayda, çevredeki sürücüler neye uğradığını şaşırdı.

Yaşanan o anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından tarafların durumu hakkında bilgi edinilemezken, polis görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yeni kanuni düzenleme ile aracından inip kavga eden ve trafiği kilitleyenlere 180 bin lira trafik cezası kesiliyor.

