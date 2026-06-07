Bursa'da traktör köprüden düştü! Altında kalan sürücü kurtarıldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Kurşunlu Mahallesi’ne giden Abdullah O.’nun kullandığı traktör, Hasanpaşa Köprüsü’nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Demir korkulukları aşarak dere yatağına düşen traktör ters döndü. Abdullah O., traktörün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu haber alan Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz de iş makinesini alıp, kaza yerine geldi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin kontrolünde, muhtarın kullandığı iş makinesiyle traktör kaldırılarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"KAZAYI DUYUNCA HEMEN KEPÇEYİ ALIP, GELDİM"

Kurtarma çalışmalarına destek veren muhtar Karadeniz, “Valla biz köydeydik. Arkadaşlar, ’Traktör devrildi’ deyince geldik baktık. Vatandaşımız altında kalmış, ambulansımız falan sağlık ekipleri gelmiş. Ben hemen kepçeyi alıp geldim ve vatandaşımız sağ salim çok şükür kurtuldu. Allah razı olsun herkesten, yardım edenlerden de. Arkadaşımızın herhalde sıcaktan başı döndü. Köprüden aşağı düşmüş” dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır