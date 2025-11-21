HABER

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Gemlik ilçe Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sanal bahis faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir süredir teknik ve fiziki takip yürüten Siber Suçlar ekipleri, sosyal medya ve çeşitli internet platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, internet üzerinden kurdukları ağla yüksek miktarda para trafiği gerçekleştirdiği, çok sayıda kişiyi yasa dışı bahis oynatmak amacıyla yönlendirdiği değerlendirildi.

Bursa da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama 1

10 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyal, para transfer kayıtları ve bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
