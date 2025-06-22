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Bursa'da yerleşim yerlerini tehdit eden arazi yangını söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden arazi yangını söndürüldü.

Bursa'da yerleşim yerlerini tehdit eden arazi yangını söndürüldü

İlçenin kırsal Dağyenice Mahallesi'nde, ormanlık alan ve yerleşim yerlerinin yanındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, orman bölge ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan ve bir helikopterle havadan müdahale edilmesi sonucu yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Bölgede bulunan ve yaklaşık 10 metre kadar yakınına alevlerin geldiği bir at çiftliğinin sahibi Erdinç Önen, AA muhabirine, çiftliklerinin ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi.

Helikopter destekli söndürme çalışmalarının hızlıca yapıldığını ve 7 atıyla 5 köpeğinin kurtarıldığını aktaran Önen, şöyle konuştu:

"Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor, gönül verdiğimiz atlarımız da kurtulmuş oldu. Jandarma, emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Çiftliğimde atlarımız var, ben Ürünlü'de Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı izlemeye gitmiştim. Köyden haber gelince ben de buraya hızlıca geldim. Geldiğimde müdahale etmişti zaten ekipler, sağ olsunlar kurtardılar, çiftliğimize 5-10 metre kala yangın söndürüldü. Ayrıca itfaiyenin ilk müdahale ekiplerinin alevlerin arasına girişleri beni duygulandırdı." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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