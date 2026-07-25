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Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bursa’da bir anda etkisini artıran etkili yağış sonrası yollar göle döndü. Zor anlar yaşayan vatandaşlar kamerayla görüntülendi.

Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’ne ’Sarı Kod’ uyarısı sonrası Bursa’da yollar göle döndü. Bir anda başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Haftasonunu sabah saatlerinde dışarı çıkarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, aniden bastıran yağmura yakalandı. Kimi vatandaş metro alt geçitlerine koşarken, kimileri ise otobüs duraklarına koştu. Yolların kısa süreliğine göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağmurun ise ara ara sağanak şeklinde yağacağı ön görüldü.

Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı 1

Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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