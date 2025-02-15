HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da yolun ortasında araç birdenbire alev aldı! Korku dolu anlar yaşattı...

Bursa'da yolun ortasında araç birdenbire alev aldı! Korku dolu anlar yaşattı...

15.02.2025 07:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sabahın erken saatlerinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük bir tehlike yarattı. Olay, Osmangazi ilçesinin Ankara Yolu Caddesi'nde saat 04.30 civarında meydana geldi. Detaylar haberimizde…

Bursa'da yolun ortasında araç birdenbire alev aldı! Korku dolu anlar yaşattı...

Bursa’da sabah erken saatlerde 4.30 sıralarında seyir halinde ilerlerken bir otomobil birdenbire alev aldı. Çevredeki sürücüler de panik oluşturdu. Olaya anında müdahele edilmesi için diğer sürücülerden destek geldi.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Nurullah Ö.'nün kullandığı 16 BNS 974 plakalı araç, Ankara istikametine doğru ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hızla otomobili yol kenarına çekerek güvenliği sağladı. Ancak, dumanların ardından hızla büyüyen alevler, otomobilin büyük bir kısmını sardı.

BURSADA-SEYIR-HALINDEKI-OTOMOBIL-ALEV-A_565435_167513

ÇEVREDEN DESTEK GELDİ

Çevredeki diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağırdı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

BURSADA-SEYIR-HALINDEKI-OTOMOBIL-ALEV-A_565437_167513

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Olayda, şans eseri araçta bulunan kimse zarar görmezken, yangının otomobile ciddi şekilde hasar vermesi nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise, otomobilin motor kısmındaki bir arıza olarak değerlendiriliyor. Bu tür olaylar, araçların düzenli bakımlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BURSADA-SEYIR-HALINDEKI-OTOMOBIL-ALEV-A_565436_167513

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM kararı

Merkez Bankası'ndan KKM kararı

Trump saat 12.00'yi işaret etti! "Hamas esirleri bırakmazsa..."

Trump saat 12.00'yi işaret etti! "Hamas esirleri bırakmazsa..."

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

4,5 yaşındaki çocuk, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı

4,5 yaşındaki çocuk, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı

14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

Özdağ hakkında yeni iddianame! Muharrem İnce isyan etti: "Yeter artık! Yuh artık"

Özdağ hakkında yeni iddianame! Muharrem İnce isyan etti: "Yeter artık! Yuh artık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.