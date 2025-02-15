Bursa'da yolun ortasında araç birdenbire alev aldı! Korku dolu anlar yaşattı...

Bursa’da sabah erken saatlerde 4.30 sıralarında seyir halinde ilerlerken bir otomobil birdenbire alev aldı. Çevredeki sürücüler de panik oluşturdu. Olaya anında müdahele edilmesi için diğer sürücülerden destek geldi.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Nurullah Ö.'nün kullandığı 16 BNS 974 plakalı araç, Ankara istikametine doğru ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hızla otomobili yol kenarına çekerek güvenliği sağladı. Ancak, dumanların ardından hızla büyüyen alevler, otomobilin büyük bir kısmını sardı.

ÇEVREDEN DESTEK GELDİ

Çevredeki diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağırdı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Olayda, şans eseri araçta bulunan kimse zarar görmezken, yangının otomobile ciddi şekilde hasar vermesi nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise, otomobilin motor kısmındaki bir arıza olarak değerlendiriliyor. Bu tür olaylar, araçların düzenli bakımlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır