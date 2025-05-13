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Bursa'da yürek burkan kaza! 25 yaşındaki genç, motosiklet kazasında can verdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da yürek burkan kaza! 25 yaşındaki genç, motosiklet kazasında can verdi

Kaza, Orhangazi ilçesi TOKİ 3. Etap konutları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit A. yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet ile Hasan Mert Köse yönetimindeki 16 BKS 024 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası iki sürücü de savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit A.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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