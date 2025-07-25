Bursa'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken yavaşlayan Celal E. (36) yönetimindeki kamyona, arkasından gelen Selim Y.’nin (40) kullandığı kamyonet çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Musa T. (58) yönetimindeki cip de kamyonete çarparken, cip sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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