Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sedat Taç (46) yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Sürücü aracını karayolu kenarına çekip, aracın dışında beklemeye başladı.

ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aynı yöne seyreden Tamer D. (21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen yakıtı biten aracın sürücüsüne ve sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) idaresindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarparak durdu. Kaza sonucu 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karayolu ulaşıma kapanırken, kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Sedat Taç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Taç'ın mobilyacı olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, karayolu 1 saat süren çalışma sonucu trafik ekiplerince ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

