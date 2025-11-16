HABER

Bursa'da zincirleme kaza kameraya yansıdı

Bursa'da bir otomobil, sürücü batçıkta araçların durduğunu fark etmeyince en arkadaki otomobilin üzerine çıktı. Yaşanan zincirleme kaza, karşı şeritten gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Meyil sebebiyle batçıktaki otomobillerin durduğunu göremeyen otomobil sürücüsü, önündeki aracın da hızla sağa geçmesiyle fren bile yapamadan duran araçların son sırasındaki otomobilin üzerine çıktı. 4 otomobilin karıştığı kaza anı ise saniye saniye karşı yönden gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya şahit olan sürücü ve yanındakilerin tepkisi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar çift şerit olarak trafiğe açıldı.

Bursa
