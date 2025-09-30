Bursa'daki ortaokulda alarm! 9 öğrenci aynı anda fenalaştı...

Bursa'da bir ortaokulda yaşanan olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Hamzabey Ortaokulu’nda dün meydana gelen olayda ortaokul öğrencileri kantinden şeker aldıktan sonra hastanelik oldular.
Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
DHA'daki habere göre ihbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
