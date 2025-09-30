HABER

Bursa'daki ortaokulda alarm! 9 öğrenci aynı anda fenalaştı...

Bursa'da bir ortaokulda 9 öğrenci, kantinden aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle fenalaştı. Zehirlendikleri fark edilen öğrencilerin hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bursa'da bir ortaokulda yaşanan olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Hamzabey Ortaokulu’nda dün meydana gelen olayda ortaokul öğrencileri kantinden şeker aldıktan sonra hastanelik oldular.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ

Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

9 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ihbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

