HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa'daki rüşvet ve imar davasında ara karar

Bursa'da imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddiasına ilişkin, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu bulunan 9 sanıktan 8'inin tahliyesine hükmetti.

Bursa'daki rüşvet ve imar davasında ara karar

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcılık makamı, bazı taleplerin kabul edilmesini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürmesini ve adli kontrol uygulanan diğer sanıklar açısından tedbirlerin devamını istedi.

Bursa daki rüşvet ve imar davasında ara karar 1

RÜŞVET VE İMAR DAVASINDA ARA KARAR

Savunması alınan Turgay Erdem, sağlık durumunun ciddi olduğunu, yüzde 100 engelli raporu bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Diğer tutuklu sanıklar da benzer şekilde serbest bırakılma yönünde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren inşaat firması sahibi Emin A.'ya da söz verdi. Emin A., bazı sanıklar hakkında bilgisinin bulunmadığını ifade ederken, "Kimseye iftira atmadım, yanlış beyanda bulunmadım. Eksik anlatmış olabilirim. Ekrem P. ve Mustafa Bozbey dışında kimseyle husumetim yok" dedi.

Bursa daki rüşvet ve imar davasında ara karar 2

8 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.'nin bulunduğu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına hükmederken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ağustos ayına erteledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa rüşvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.