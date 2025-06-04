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Bursa'daki sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Bursa'da yıllar önce kaybolan Emrah Elveren'in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş. canlı yayında gözaltına alındı. JASAT tarafından Yalova’ya getirilen Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Bursa'daki sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı. Program sırasında Emrah’ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

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TELEFON DETAYI

JASAT tarafından Yalova’ya getirilen Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

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Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa telefon
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