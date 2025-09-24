HABER

Bursa'daki yangın faciasından kahreden görüntüler! Balkona çıktılar ama alevlerden kurtulamadılar

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirmişti. Kahreden olayın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) alevlerin arasında kaldığı görüldü.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede, 22 Eylül’de saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar’ın balkonda cansız bedenlerini buldu. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından cenazeler Karacabey ilçesinde toprağa verildi.

BALKONA ÇIKTILAR AMA KAÇA

Soruşturma sürerken, yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar’ın alevlerin arasında kaldığı görüldü. Yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar’dan, Hasan Emir Efe’yi aşağı atmalarını istediği anlar da görüntülere yansıdı.

Görüntüde, çevredekilerin bağırıp, çığlık attığı duyuldu. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
