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Bursa'daki yat limanındaki çiftin kayalıklardaki uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı... Kimseye aldırış etmediler

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Devrim Karadağ

Bursa Mudanya Yat Limanı'nda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Kayalıklarda oturan bir çift, kimseye aldırış etmeden uygunsuz davranışlarda bulundu. Dakikalarca süren çiftin uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasına yansırken, kimseye aldırış etmedikleri görüldü.

Bursa 'da kaydedilen bir görüntü tepkilerin odağı haline geldi. Mudanya Yat Limanı'ndaki bir çift, kamuya açık alanda kimseye aldırış etmeden uygunsuz görüntüler sergiledi. Çevredeki vatandaşlara rağmen dakikalarca uygunsuz davranışları sürdüren çift, görenlerin tepki göstermesine neden oldu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bursa daki yat limanındaki çiftin kayalıklardaki uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı... Kimseye aldırış etmediler 1

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından, sosyal medyada "Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya kayalık çift
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