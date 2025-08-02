Bursa'daki yat limanındaki çiftin kayalıklardaki uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı... Kimseye aldırış etmediler

Bursa 'da kaydedilen bir görüntü tepkilerin odağı haline geldi. Mudanya Yat Limanı'ndaki bir çift, kamuya açık alanda kimseye aldırış etmeden uygunsuz görüntüler sergiledi. Çevredeki vatandaşlara rağmen dakikalarca uygunsuz davranışları sürdüren çift, görenlerin tepki göstermesine neden oldu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından, sosyal medyada "Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez" yorumları yapıldı.