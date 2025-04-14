HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’dan gelen 2 arkadaş Eskişehir’i öve öve bitiremedi

Bursa’dan Eskişehir’e gezmeye gelen gelen Emre Polat ve Efe Gürcan, kent halkının samimi tutumunu çok beğendikleri ve şehir merkezinin geldikleri yere göre daha gürültüsüz olduğunu dile getirerek kentle ilgili olumlu yorumlarda bulundu.Bursa’da yaşamlarını sürdüren makine mühendisi Emre Polat ve bilgisayar mühendisi Efe Gürcan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’e geldi.

Bursa’dan gelen 2 arkadaş Eskişehir’i öve öve bitiremedi

Bursa’dan Eskişehir’e gezmeye gelen gelen Emre Polat ve Efe Gürcan, kent halkının samimi tutumunu çok beğendikleri ve şehir merkezinin geldikleri yere göre daha gürültüsüz olduğunu dile getirerek kentle ilgili olumlu yorumlarda bulundu.

Bursa’da yaşamlarını sürdüren makine mühendisi Emre Polat ve bilgisayar mühendisi Efe Gürcan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’e geldi. Kentin en bilinen noktalarını ziyaret eden Polat ve Gürcan, Eskişehir ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Kent halkının samimi tutumunu çok beğendiklerini belirten 2 arkadaş, Eskişehir çarşısının Bursa çarşısına göre daha gürültüsüz olduğunu ve bunu beğendiklerini dile getirdi. İlerleyen tarihlerde kenti tekrar ziyaret etmek isteyen Emre Polat, emekliliği geldiğinde Eskişehir’e yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. Efe Gürcan ise, Eskişehir’in hep Avrupa’ya benzetildiğini ancak oraya gidildiğinde aynı atmosferin yaşanamayacağını ifade etti.

"EĞER EMEKLİ OLURSAM BİR EV ALIP BURADA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Makine mühendisi Emre Polat, "Buraya turist olarak geldik. Porsuk Çayı’nı, kent çarşısını çok beğendik. İnsanlara baktığın zaman hiç birinin gürültülü konuşmadıklarını görüyorsunuz. Çarşıda bir sürü insan var ama hiçbir gürültü yok. Mesela Bursa’da bunu göremezsiniz. Oranın çarşısı daha hareketli olduğu için gürültü seviyesi daha yüksek. Burası daha sakin. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Tekrardan Eskişehir’e gelmeyi düşünüyoruz. Eğer emekli olursam bir ev alıp burada yaşamak istiyorum" dedi.

"ESKİŞEHİR'İ HEP AVRUPA'YA BENZETİRLER"

Bilgisayar mühendisliği yaptığını belirten Efe Gürcan ise, "Eskişehir insanını mükemmel, harika buldum. Çok cömertler, çok insani davranıyorlar. Eskişehir’in İstanbul gibi bir konsepti var. Porsuk Çayı’nda İstanbul’un Beyoğlu havasını yaşarsınız. Kimse birbirini rahatsız etmiyor, herkes gayet mütevazi. Ben Avrupa’ya da gittim, gördüm. Eskişehir’i hep Avrupa’ya benzetirler ama oraya gittiğinizde aynı atmosferi yaşayamazsınız. Buradaki insanlar sıcakkanlıdır. Orada kimseyi tanımıyorsunuz. Size daha ırkçı yaklaşıyorlar. Eskişehir’de yere düşsem 100 kişi benim yanıma gelir, orada ise kimse gelmeyebilir. Burada dilenci görüyoruz değil mi? Orada da aynıları var, yok değil. Adam yerde yatıyor, kimse bakmıyor. Ancak burada insanlar yine bir şey veriyor. Sonuçta ölümlü dünya, bugün varız yarın yokuz. Önemli olan mutlu olmak" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su borusuna sıkışmışlar! 7 yavru köpeği itfaiye kurtardıSu borusuna sıkışmışlar! 7 yavru köpeği itfaiye kurtardı
Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat varÖmür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Anahtar Kelimeler:
Bursa Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gıda krizi kapıda, 'Çok tehlikeli' Bu sene tezgahta yüzde 50 zam var!

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Belediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Belediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.