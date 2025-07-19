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Bursa’dan YKS'de üç Türkiye birincisi çıktı

7-8 Haziran tarihlerinde üç oturumda (TYT, AYT, YDT) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birincileri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında mükemmel bir performans sergileyerek 500 tam puan almayı başaran adaylar, tüm eğitim camiası tarafından merakla takip edildi.

Bursa’dan YKS'de üç Türkiye birincisi çıktı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde YKS 2025 Türkiye birincisi olan Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, başarısıyla Bursa’yı gururlandırdı. Bir diğer önemli başarı ise Yabancı Dil Testleri (YDT) Arapça alanında geldi. Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Abdülvahap Burro, Arapça testinde tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

BİRİNCİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ ANI ANLATTI

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde Türkiye birincisi olan Muhammed İsmail Kuşat, birinci olduğunu öğrendiği anı ve bu büyük başarının perde arkasını şu sözlerle dile getirdi:

"Sonuçları öğrendiğim anda tarifsiz bir mutluluk ve heyecan yaşadım. Emeklerimin karşılığını görmek, bu zorlu sürecin sonunda böyle bir başarı elde etmek gerçekten gurur verici. Bu başarıyı elde etmemde en büyük etken; düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığım, kendime güvenmem ve süreci planlı bir şekilde yönetmem oldu. Ailem, öğretmenlerim ve okul rehberlik servisi her zaman yanımda oldular. Destekleri sayesinde motivasyonumu hiç kaybetmedim. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEBRİK

Başarıya katkı sunan öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velileri tebrik eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Bursa’nın eğitimde bir marka şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini, bu başarıların hep birlikte ortaya koyduğu emeğin bir yansıması olduğunu bildirdi.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yks
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