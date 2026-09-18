Bursa Gastronomi Festivali'nde akşam yoğunluğu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'nda devam ediyor. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına ithafen "Fetheden Lezzetler" temasıyla düzenlenen festival, akşam saatlerinde yoğun ilgi gördü.

BURSA'DA GASTRONOMİ FESTİVALİ

Festival alanına gelen vatandaşlar, Bursa ile özdeşleşen İskender döner, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri, süt helvası, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Gemlik zeytini gibi birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. Stantların bulunduğu alanda yoğunluk yaşanırken, vatandaşların lezzetleri deneyebilmek için zaman zaman kuyruk oluşturduğu görüldü.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Festivalde yerel üreticiler, işletmeler ve kadın kooperatiflerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen gastronomi temsilcileri de yer alıyor. 10 ülkeden 12 kardeş şehrin katıldığı festivalde çeşitli yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri, söyleşiler ve gastronomi şovları gerçekleştiriliyor.

Akşam saatlerinde oluşan yoğunluk ve festival alanındaki renkli görüntüler dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşların Bursa'nın eşsiz lezzetlerini tatmak için festivale gösterdiği yoğun ilgi havadan görüntülere yansıdı.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, 18 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'e kadar Merinos Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır