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Camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Balıkesir’in Karesi ilçesinde yatsı namazının ardından camiden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü 1

CAMİDEN DÖNERKEN CANINDAN OLDU

Yaşanan olayda N.A.’nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

N.A.’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı saldırı
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