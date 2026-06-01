Bursa Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak bir atmosferle başlayacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15-16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 28-30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %41 ile %78 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden eserek 4 km/sa hızında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü en düşük sıcaklık 15-16 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 30-32 derece civarında seyredecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 14-15 derece ile 30-33 derece arasında değişecek. Nem oranı %28 ile %74 arasında dalgalanacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su içerek vücut nemli tutulmalıdır. Aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Spor yaparken veya ağır işlerde, vücut zorlanmamalıdır. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.