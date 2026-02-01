HABER

Bursa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 1 Şubat 2026'da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselecekken, akşam yağmurlu hava ile birlikte 10 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve soğuk seyredecek. Pazartesi günü sıcaklık 5-6 derece, Salı günü ise 1-2 derece arasında gerçekleşecek. Dışarı çıkacakların uygun giysi ve yağış önlemleri alması önemli.

Devrim Karadağ

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 8 derece civarında. Hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenliğini sürdürecek. Pazartesi günü, 2 Şubat 2026, sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Salı günü, 3 Şubat 2026, sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Hava alçak bulutlu olacaktır. Çarşamba günü, 4 Şubat 2026, sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecek. Hava az bulutlu olacak.

Yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız gerekecek. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmelisiniz. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih etmek önemlidir. Trafik koşulları hava durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Yol koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir.

