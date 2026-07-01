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Bursa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla hava sıcaklığı 35-36 derece arasında seyredecek. Nem oranı %27-31 dolaylarında olacak. Öğle saatlerinde dışarıda geçirenler, bunaltıcı havanın etkisini hissedecek. Öne çıkan hava durumu tahminleri, 2 Temmuz'da sıcaklığın 30-31 dereceye, 3 Temmuz'da ise 31-32 dereceye yükseleceğini gösteriyor. Bu sıcak günlerde bol su içmek ve güneş koruyucu ürün kullanmak sağlık için oldukça önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba, Bursa'da hava oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Nem oranı %27-31 arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 3-7 km olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da sıcak geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü, sıcaklık 30-31 derece olacak. 3 Temmuz Cuma günü, 31-32 dereceye ulaşması öngörülüyor. Cumartesi, 4 Temmuz’da sıcaklık tekrar 30-31 derece civarında olacak. Bu sıcak günlerde bunaltıcı saatlerin etkisi hissedilecek.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda kalmamak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerekirse, hafif giysiler giymelisiniz. Açık renkli kıyafetler tercih edin. Bol su içmeyi unutmayın. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka veya şemsiye ile güneşin etkisini azaltabilirsiniz. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havalara karşı önlemler almak, sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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