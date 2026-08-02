Bursa Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 14 ile 26 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

3 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 15 ile 26 derece arasında olacak. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli kalması bekleniyor. 4 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 15 ile 26 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olacağı öngörülüyor. 5 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında gerçekleşecek. Yine bol güneş ışığı olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum oldukça elverişli. Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Hafif rüzgarlar, alerjik reaksiyonlar açısından hazırlıklı olmayı gerektirebilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.