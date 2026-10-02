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Bursa Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 02 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu, nemli ve kapalı bir görüntü sergilemektedir. Sıcaklık 20 derece civarında seyretmektedir. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler kalın giysiler almalı, yağış nedeniyle zemine dikkat etmelidir. Araç kullananlar için yol şartları önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek, hava durumu etkinliklerinizi etkilemeye devam edebilir.

Bursa Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 02 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu nemli ve kapalıdır. Sıcaklık ortalama 20 derece civarındadır. Hafif rüzgarlı bir atmosfer mevcuttur. Sabah saatlerinde hafif yağışlar beklenmektedir. Gün içinde yer yer açılmalar olması öngörülmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekecektir.

Bugün Bursa'da hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin kalın giysiler alması önerilir. Yağışların etkisiyle ıslak zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Araç kullananların yol şartlarına dikkat etmesi önemlidir. Hafif ya da yoğun yağışlar, kaygan zeminler, görünürlüğü etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacaktır. Bu hafta sonuna doğru sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Cumartesi günü yağış ihtimali daha belirgin hale gelecektir. Bursa'da yaşayanların açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmaları faydalıdır. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmek, olumsuz hava koşullarından korunmayı sağlayabilir.

Bu dönemde, Bursa'da yaşayanların sağlıklarına dikkat etmesi önemlidir. Değişken sıcaklıklar nedeniyle uygun kıyafetler seçilmelidir. Üşütmemek adına rahat giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Bursa hava durumu bugün kapalı ve değişken bir seyir izlemektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava profili beklenmektedir. Sıcaklığı ve olası yağışları göz önünde bulundurarak günlerinizi planlamak önemlidir. Uygun tedbirlerle bu günleri sağlıklı ve keyifli geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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