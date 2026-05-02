Bursa Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu mevsim normallerinin altında olacak. Yağmurlu bir gün geçecektir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarındadır. Öğleye doğru hava sıcaklığı 10-11 dereceye kadar yükselecek. Gün boyunca aralıklarla hafif yağışlar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazar günü hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacaktır. Pazartesi günü hava sıcaklığı 8 derece civarında bekleniyor. Yağmurlu bir hava etkili olacak. Salı günü yine hava sıcaklığı 8 derece civarında kalacak. Hafif çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 derece civarında olacaktır. Güneşli bir hava hakim olacaktır. Perşembe günü hava sıcaklığı 10 derece civarında olur. Güneşli bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde Bursa'da hava durumu serin ve yağışlı geçecektir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Ayrıca su geçirmez bir mont almak da önerilir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de önerilmektedir.