Bursa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 2 Ocak 2026 Cuma. Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Bursa'daki hava sıcaklığı 5 ile 8 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında bekleniyor. Hafif yağışlı bir hava durumu söz konusu. 4 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Havada kapalı bir görünüm hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ise sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında kalacak. Hava yine kapalı olacak.

Bursa'da hava durumu değişken. Bu nedenle hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara almanız faydalı olur. Uygun kıyafetler giymek, konforunuzu artıracaktır. Sıcak tutacak giysilere yönelmek, sabah ve akşam saatlerinde önemlidir. Bu durum sağlığınız açısından kritiktir.