HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında yer alacak. Hafif rüzgar ve düşük nem oranı, gün boyunca hissedilecek. Ancak, 3 Ocak'tan itibaren hava durumu değişmeye başlayacak. Hafta sonu sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yağışlı günler kapalı etkinlikleri gerektirebilir, bu nedenle planlarınızı hava koşullarını dikkate alarak yapmalısınız.

Bursa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 2 Ocak 2026 Cuma. Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Bursa'daki hava sıcaklığı 5 ile 8 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında bekleniyor. Hafif yağışlı bir hava durumu söz konusu. 4 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Havada kapalı bir görünüm hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ise sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında kalacak. Hava yine kapalı olacak.

Bursa'da hava durumu değişken. Bu nedenle hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara almanız faydalı olur. Uygun kıyafetler giymek, konforunuzu artıracaktır. Sıcak tutacak giysilere yönelmek, sabah ve akşam saatlerinde önemlidir. Bu durum sağlığınız açısından kritiktir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.