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Bursa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 3 Ağustos 2026 günü hava, güneşli ve keyifli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif rüzgarlar ve makul nem oranı hava koşullarını rahatlatıcı kılacak. 4 Ağustos'ta da güneşli hava devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için uygun günler var. Güneşten korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde olacak. Nem oranı makul seviyelerde olacak. Bu durum, Bursa'daki hava koşullarının rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında kalacak. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava yine güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. 6 Ağustos Perşembe günü de hava güneşli olacak. Yine sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Genel olarak hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında kalacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da iyi bir seçenek. Ancak 7 Ağustos Cuma günü için yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu şekilde Bursa'daki hava koşullarından yararlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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