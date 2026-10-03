Bursa Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa’nın 3 Ekim Cumartesi 2026 tarihindeki hava durumu mevsim geçişinin etkilerini gösteriyor. Güne genellikle parçalı bulutlu bir hava ile başlanacak. Günün ilerleyen saatlerine gelindiğinde sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşli anlar artacak. Dışarıda vakit geçirenler kendilerini daha iyi hissedebilirler. Ancak akşam saatlerinde hava sıcaklığı hafifçe düşecek. 18 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu, ılık bir öğleden sonra ve serin bir akşam sunuyor.

Bursa'da 3 Ekim'deki hava durumu, dışarıda yapılan aktiviteleri planlarken dikkate alınması gereken detaylar sunuyor. Sabah saatlerinde çiseleyen bir hava oluşabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneşin daha fazla görünmesi, açık havada yürüyüş veya piknik için uygun koşullar yaratıyor. Ancak güneş kremi kullanmayı unutmamakta fayda var. Akşam serinlemesi, dışarıda uzun saatler geçirecekler için hafif bir kaban veya hırka almayı gerektirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Bursa'nın nemli ikliminde değişkenlik gösterebilir. Özellikle hafta başında sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve zaman zaman kapalı olacaktır. Camdan geçen bulutların ardından güneş kendini gösterebilir. Ancak bu süreçte soğuk rüzgârlar hissedilebilir.

Bursa’da 3 Ekim’de serin ve keyifli bir gün geçirecek olanlar için önlemler almak önemlidir. Güneşin etkilerinin arttığı saatlerde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Serinleyen akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri, açık hava etkinlikleri için plan yaparken dikkate alınmalıdır. Bursa'nın güzelliklerini keşfederken hava koşullarına uygun hazırlanmak, keyif almanıza yardımcı olabilir.