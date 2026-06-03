Bursa Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 3 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %38 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

4 Haziran Perşembe günü sıcaklıkların 17 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklığın 16 ile 29 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava koşulları güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geleceği öngörülüyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlıklı bir alışkanlıktır. Hafif yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayakkabılar da suya dayanıklı olmalıdır. Olası rahatsızlıkları önlemek için bu önlemler alınmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekmektedir. Açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkisini azaltan bölgelerde durulması önerilir.

Bursa'da 3 Haziran 2026, sıcak ve güneşli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Planlarınızı bu hava durumuna göre yapmanız faydalı olacaktır.