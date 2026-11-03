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Bursa Hava Durumu! 03 Kasım Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 3 Kasım 2026 itibarıyla değişkenlik gösteriyor. Soğuk hava dalgası hafif serinlikle yerini 19-22 derece aralığında ılıman bir havaya bırakıyor. Sabah saatlerinde esen hafif rüzgar, yürüyüş yapacaklar için keyifli bir atmosfer sunuyor. Öğleden sonra beklenen yağışlar, dışarıda olanları etkileyebilir. Gelecek günlerde sıcaklık düşerek serin bir hava hâkim olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun giyinmesi önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 03 Kasım Salı Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 03 Kasım Salı 2026, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Son günlerdeki soğuk hava dalgası, hafif soğuk ama ılıman bir havaya dönüşüyor. Bursa'da sıcaklık 19-22 derece arasında hafif bir serinlik sunuyor. Sabah saatlerinde hafif bir rüzgar esmeye başlayacak. Özellikle şehir merkezinde yürüyüş yapmak isteyenler için bu serin hava keyif verecek.

Bugünkü hava durumu merak edenler için, gün ortasında bulutlar zaman zaman güneşi kapatacak. Bursa'nın üstünde kararsız bir hava tablosu oluşuyor. Öğleden sonra aniden yağışlar meydana gelebilir. Özellikle dışarıda olanları etkileyebilir. Hafif bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Şehrin yeşil alanlarında günü geçirmek isteyenler için serin ama ferahlatıcı bir hava mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha istikrarlı bir seyir izleyebilir. Perşembe günü sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Genel olarak serin bir hava hâkim olacak. Dışarıda daha fazla vakit geçireceklerin giyimlerine dikkat etmesi faydalı olur. Gün içerisinde sıcaklık 17-19 derece arasında seyredecek.

Cuma ve Cumartesi günlerinde hava biraz daha ısınacak, sıcaklık 20-23 derece arasında kalacak. Bu günlerde bulutlu hava dönemleri artabilir. Açık havada aktiviteler planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Bulutlu günlerde güneşlenmek isteyenlerin dikkatli olması önemli. Değişen hava şartlarına uygun giysilerle hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Ayrıca, Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için doğru zamanı ayarlamak avantaj sağlayabilir.

Bursa hava durumu, günün koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu dönemde dışarıda vakit geçirecekler için fırsatlar sunuyor. Bugünkü hava koşullarında dikkatli olmak önemli. İlerleyen günlerdeki değişimleri takip etmek hem sağlık hem de keyif açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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