HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 03 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 0°C civarında başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık öğle saatlerinde 11°C’ye yükselekken, akşam tekrar 0°C seviyelerine düşecek. Hava çok bulutlu, puslu ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ılıman ve değişken sıcaklıklar bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşulları dikkate alınmalıdır.

Bursa Hava Durumu! 03 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, değişken bir yapıda olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0°C civarında kalacak. Gökyüzü çok bulutlu olacak. Öğleye doğru sıcaklık 11°C’ye yükselebilir. Puslu ve güneşli bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar 0°C civarına düşecek. Hava çok bulutlu kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu, ılıman ve değişken bir seyir izleyecek. Çarşamba günü sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Bu günde puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 12°C seviyelerinde kalacak. Artan bulutlar etkili olmaya başlayacak. Cuma günü sıcaklıklar 11°C civarında olacak. Yine puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklık 8°C seviyelerine düşecek. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönem boyunca hava koşullarına göre bazı önlemler alınması faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına inebilir. Don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde yolculuk yapmadan önce yolda buzlanma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bulutlu ve puslu hava görüş mesafesini azaltabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Gerekirse planlamaları esnek tutmak akıllıca olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"
Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.