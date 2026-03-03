Bursa Hava Durumu! 03 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, değişken bir yapıda olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0°C civarında kalacak. Gökyüzü çok bulutlu olacak. Öğleye doğru sıcaklık 11°C’ye yükselebilir. Puslu ve güneşli bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar 0°C civarına düşecek. Hava çok bulutlu kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu, ılıman ve değişken bir seyir izleyecek. Çarşamba günü sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Bu günde puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 12°C seviyelerinde kalacak. Artan bulutlar etkili olmaya başlayacak. Cuma günü sıcaklıklar 11°C civarında olacak. Yine puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklık 8°C seviyelerine düşecek. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönem boyunca hava koşullarına göre bazı önlemler alınması faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına inebilir. Don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde yolculuk yapmadan önce yolda buzlanma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bulutlu ve puslu hava görüş mesafesini azaltabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Gerekirse planlamaları esnek tutmak akıllıca olacaktır.