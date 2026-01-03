Bursa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu 7 - 8 derece civarındadır. Sıcaklık gün boyunca 7 - 8 derece arasında kalacaktır. Hava genellikle kapalıdır. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgarın hafif esmesi beklenmektedir.

4 Ocak Pazar günü, sıcaklık 14 - 15 derece civarına yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 12 - 13 derece arasında seyredecek. 6 Ocak Salı günü, hava az güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında olacaktır.

7 Ocak Çarşamba günü sağanak yağış beklenmektedir. O gün sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacaktır. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. 7 Ocak'ta beklenen sağanak yağış için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir uygulama olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek pratik bir çözümdür.