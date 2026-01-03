HABER

Bursa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 3 Ocak 2026 tarihinde hava sıcaklığı 7 - 8 derece civarında seyredecek. Gün boyunca genellikle kapalı bir hava hakim olacak. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar ihtimali bulunuyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 14 - 15 dereceye yükselecek. 5 Ocak'ta bulutlu, 6 Ocak'ta az güneşli bir hava bekleniyor. 7 Ocak'ta ise sağanak yağış görülecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, kat kat giyinmek önemli.

Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu 7 - 8 derece civarındadır. Sıcaklık gün boyunca 7 - 8 derece arasında kalacaktır. Hava genellikle kapalıdır. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgarın hafif esmesi beklenmektedir.

4 Ocak Pazar günü, sıcaklık 14 - 15 derece civarına yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 12 - 13 derece arasında seyredecek. 6 Ocak Salı günü, hava az güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında olacaktır.

7 Ocak Çarşamba günü sağanak yağış beklenmektedir. O gün sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacaktır. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. 7 Ocak'ta beklenen sağanak yağış için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir uygulama olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek pratik bir çözümdür.

hava durumu Bursa
