Bursa Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 26 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

Bursa'daki bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde hava sıcaklıkları 20 ile 25 derece arasında olacak. Bu koşullar yürüyüşler, bisiklet turları veya açık hava sporları için idealdir. Öğleden sonra sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıkabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 15 ile 26 derece arasında değişecek. Hava yine güneşli olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 27 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. Ancak 7 Ağustos Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durumu planlarınızda göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak için sabah saatlerinde dışarıda vakit geçirmek önemlidir. Öğle saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almak önemli. Özellikle öğleden sonra sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıkabilir. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, 7 Ağustos Cuma günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için planlarınızı esnek tutmanızda yarar var.

Bursa'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. Ancak 7 Ağustos Cuma günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.