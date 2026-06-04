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Bursa Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 4 Haziran 2026 tarihinde havanın sıcak ve güneşli geçeceği bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30-32 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 16-18 derece arasında kalacak. 5 ve 6 Haziran’da hava sıcaklıkları 28-30 derece olacak. Bazı bölgelerde hafif yağış yaşanabilir. Sıcak günlerde dışarıda olanların bol su içmesi ve güneşten korunması önemlidir. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Bursa Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16-18 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Bursa'da sıcaklık 28-30 derece olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli geçecek. Fakat bazı bölgelerde hafif yağışlı hava şartları yaşanabilir. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı yine 28-30 derece aralığında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli olacak.

Bursa'daki sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması gerek. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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