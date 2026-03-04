HABER

Bursa Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 4 Mart 2026'da hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sabah 5 derece olan sıcaklık, gündüz 14 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Perşembe günü 14, Cuma günü ise 13 derece bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava için hafif mont ya da ceket önerilir. Gündüzleri güneşten korunmak için şapka takmak faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba, Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Gündüz sıcaklık ise 14 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, özellikle sabahları dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmanız da önerilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, uygun giyinmeye özen göstererek dışarı çıkmanızda fayda var.

