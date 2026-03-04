Bursa Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba, Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Gündüz sıcaklık ise 14 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, özellikle sabahları dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmanız da önerilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden, uygun giyinmeye özen göstererek dışarı çıkmanızda fayda var.