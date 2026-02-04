Bursa Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında kalacak. Günün ilerleyen saatlerinde bu sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati ise 18:24'tür.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında olacak. Hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. 6 Şubat Cuma günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. O gün sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gereklidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Bursa'daki hava durumuna karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.